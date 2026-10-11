La Lazio non si ferma e torna in testa. I biancocelesti vincono 3-1 contro il Monza e riagganciano l'Inter in vetta alla classifica di Serie A: le reti di Nuno Tavares, Isaksen e Pinamonti valgono i tre punti nella sfida dell'Olimpico contro i brianzoli di Ivan Juric, in dieci per un'ora di gioco. Pronti, via e apre i giochi il gran sinistro all'incrocio dei pali dell'esterno portoghese al 3', poi il raddoppio del danese – sinistro a giro rasoterra su imbucata di Noslin - al 22'.

I lombardi restano in inferiorità numerica al 36' per l'espulsione di Lucchesi dopo un fallo su Noslin, ma accorciano a inizio ripresa con il colpo di testa di Goclichidze. Un guizzo che riapre la partita, fino al tris a un soffio dal novantesimo di Pinamonti, bravo a deviare in rete con il destro il cross basso di Pedraza. Gattuso sorride, torna a guardare tutti dall'alto e si gode un primato: mai, prima di oggi, la Lazio aveva centrato 5 vittorie nelle prime sei giornate di Serie A.

Nella prossima giornata di campionato, la Lazio affronterà in trasferta la Juventus, domenica 18 ottobre alle 20:45. Il Monza ospiterà invece il Cagliari lunedì 19 ottobre, alle 20:45.