La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i biancocelesti sfidano il Monza - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico di Roma nella sesta giornata di campionato. La squadra di Gattuso è reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia, battuto 2-0 al Penzo, mentre i brianzoli di Juric hanno superato il Sassuolo 2-1 in casa.

Lazio-Monza, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Monza è in programma oggi, domenica 11 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric.

Lazio-Monza, dove vederla in tv

Lazio-Monza sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.