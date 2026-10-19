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Lazio prima in classifica. Dallo spettro retrocessione di inizio stagione, al sogno Champions﻿

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Su Sisal.it crolla la quota sulla squadra di Gattuso tra le prime quattro

Lazio prima in classifica. Dallo spettro retrocessione di inizio stagione, al sogno Champions﻿
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19 ottobre 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
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Solo la Lazio tiene il passo dell’Inter nella classifica di Serie A. I biancocelesti continuano a stupire e, dopo la vittoria per 3 a 0 contro la Juventus allo Stadium, conquistano la sesta vittoria su sette partite giocate e, con 19 punti in 7 giornate, raggiungono il miglior risultato di sempre nella storia biancoceleste: Gattuso ha stracciato il record di punti in partenza che apparteneva alla Lazio dello scudetto di Eriksson. Uno scenario che, a inizio stagione, dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova e il mercato a saldo zero, nemmeno il tifoso laziale più ottimista avrebbe potuto immaginare. Gli uomini di Gattuso hanno cominciato la stagione con tanto scettiscismo, un ambiente infuocato e persino l’incubo retrocessione, per poi ribaltare ogni pronostico: la Lazio, la cui discesa in Serie B su Sisal.it veniva proposta a 66,00, oggi non figura nemmeno nella lista delle squadre a rischio.

Ma, soprattutto, ora può persino sognare in grande, per esempio immaginando la qualificazione alla prossima Champions League: un’eventualità che è crollata per gli esperti Sisal, passando dal 25 di inizio stagione al 3,50 di oggi, ancora dietro a Roma, Como, Milan e Juventus ma comunque in grado di potersela giocare. Se la Lazio oggi è protagonista, è soprattutto merito di Gennaro Gattuso: Ringhio ha sconfitto gli scettici e anche la quota sul suo esonero si è più che dimezzata, passando dal 3,00 di inizio stagione al 20 di oggi. E lo scudetto? L’ipotesi tricolore era data a 100, oggi la quota è scesa a 25,00, un sogno ancora molto lontano - dietro a cinque squadre - ma non del tutto impossibile.

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Lazio Inter Champions League Scudetto
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