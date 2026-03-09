circle x black
Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti ospitano i neroverdi nel monday night della 28esima giornata di Serie A

Pedro - Ipa/Fotogramma
Pedro - Ipa/Fotogramma
09 marzo 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti sfidano il Sassuolo - in diretta tv e streaming - nel monday night della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia, mentre nell'ultimo turno di campionato è stata battuta 2-0 dal Torino. Quella di Grosso invece ha battuto 2-1 l'Atalanta in casa.

Lazio-Sassuolo, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Sassuolo è in programma oggi, lunedì 9 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

Lazio-Sassuolo, dove vederlo in tv

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

