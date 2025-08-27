I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta nella prima giornata di Serie A contro il Como
La Lazio sbarca su WhatsApp. Il club biancoceleste, reduce dalla sconfitta nella prima giornata di Serie A contro il Como, ha annunciato un nuovo canale ufficiale a cui i tifosi potranno iscriversi per non perdersi nemmeno una notizia riguardo la loro squadra del cuore.
Apre il nostro 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2025
Seguici da qui https://t.co/1PIcYWawp6#AvantiLazio pic.twitter.com/acAido5wAX
I tifosi laziali, seguendo il link pubblicato sui canali ufficiali del club, potranno infatti ricevere aggiornamenti quotidiani direttamente sul proprio telefono cellulare. Un modo per rimanere collegati con la propria passione 24 ore su 24, mentre la squadra di Maurizio Sarri, tornato sulla panchina della Lazio dopo l'annata con Baroni, prepara la sfida casalinga al Sassuolo.