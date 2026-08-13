Le panchine bollenti della Serie A

– Manca sempre meno al fischio d’inizio della Serie A e, sotto la lente degli esperti di Sisal, finiscono anche gli allenatori. Come di consueto, le panchine più a rischio sono quelle delle neopromosse, tra queste spicca quella guidata da Ivan Juric che riparte dal Monza dopo gli esoneri con Roma, Southampton e Atalanta. Un biglietto da visita non proprio esaltante, tanto che un altro addio alla panchina è un’opzione a 2,00 su Sisal.it. Venezia e Frosinone saranno guidate anche quest’anno da chi le ha portate alla promozione nella massima serie, Stroppa e Alvini: riusciranno a mangiare il panettone? Per il tecnico dei veneziani l’esonero è a 3,00, più in salita il cammino del mister dei ciociari, con il cambio panchina a 2,40. Altro profilo a forte rischio è quello di Eusebio Di Francesco, che ha conquistato una sofferta salvezza con il Lecce lo scorso anno, preceduta dalle due retrocessioni consecutive di Frosinone e Venezia: l’ipotesi che vanga esonerato o si dimetta è a 2,25. Non stanno tranquilli nemmeno gli allenatori che hanno conquistato la salvezza la scorsa stagione con relativa tranquillità, come De Rossi con il Genoa e Pisacane con il Cagliari, entrambi esonerati a 3,00, più tranquilli Cuesta del Parma, Grosso della Fiorentina, Abate del Torino e Tedesco del Bologna, tutti a 4,00.

Ci sono poi le incognite, come Gennaro Gattuso alla guida della Lazio e Alberto Aquilani al Sassuolo. L'ex ct prova a ripartire da Roma dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale alla guida dell'Italia, ma le premesse per una stagione esaltante non ci sono: l’ipotesi che non arrivi a mangiare il panettone è a 3,00. Per Aquilani invece, si tratta del debutto su una panchina di Serie A, un’avventura che potrebbe interrompersi bruscamente prima di Natale, eventualità a 3,50. Tra le panchine delle grandi, infine, a tremare di più è quella di Amorim, all’esordio nel campionato italiano e con la possibilità di un esonero/dimissioni entro Natale a 5,00.