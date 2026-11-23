Momenti di apprensione per Leandro Paredes, ex centrocampista di Roma e Juventus, che ha accusato un malore ed è svenuto durante un'intervista televisiva in diretta. L'episodio è avvenuto al termine della partita del Boca Juniors, mentre il calciatore stava parlando con i giornalisti dopo la vittoria. Improvvisamente Paredes ha perso conoscenza, accasciandosi a terra davanti alle telecamere. Il giornalista che lo stava intervistando ha provato a sorreggerlo, mentre sul posto intervenivano i soccorsi.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

A rendere particolarmente difficili le condizioni durante la gara sarebbero state le temperature elevate e l'umidità. Il centrocampista si è successivamente ripreso e ha rassicurato i tifosi sulle proprie condizioni, spiegando di aver avuto un giramento di testa.