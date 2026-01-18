circle x black
Leao segna in contropiede, l'arbitro annulla: cos'è successo in Milan-Lecce

Episodio arbitrale nella sfida della 21esima giornata di Serie A

Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
18 gennaio 2026 | 21.14
Redazione Adnkronos
Episodio arbitrale in Milan-Lecce. Nella sfida di oggi, domenica 18 gennaio, valida per la 21esima giornata di Serie A, i rossoneri si sono visti annullare un gol per fuorigioco. Succede tutto al 9' del primo tempo. Pulisic vede il taglio di Leao e lo serve alle spalle della difesa salentina, il portoghese si presenta così solo davanti a Falcone e lo batte con un morbido pallonetto, andando a esultare sotto i suoi tifosi.

Immediata però la bandierina alzata dell'assistente, con l'arbitro Zufferli che annulla la rete. Le immagini mostrano infatti la posizione irregolare di Leao al momento del tocco di Pulisic, con il portoghese che è partito quindi oltre l'ultimo difensore del Lecce.

