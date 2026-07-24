LeBron James ai Philadelphia 76ers. La superstar Nba, 41 anni, firma un contratto biennale con i Sixers dopo l'addio ai Los Angeles Lakers. Secondo il network Espn, James sigla un accordo biennale da 8 milioni di dollari.

"Sono stato sincero durante l'ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo sport. Lo amo ancora davvero e ho ancora molto da dare", afferma James sui social. Il 41enne si appresta a indossare la quarta maglia della sua carriera Nba - dopo Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers - per andare a caccia del quinto titolo. "Questa è la mia ultima decisione. Non gioco per i soldi. Non gioco per la famiglia. Per cosa sto giocando davvero a questo punto?", prosegue sui social, preparandosi alla 24esima annata tra i pro.

"Voglio ancora fare sacrifici. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora impegnarmi al massimo. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare l'emozione di vincere un altro campionato. Credo di poter contribuire a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono felice di entusiasmare una nuova tifoseria e iniziare questo incredibile viaggio un'ultima volta".