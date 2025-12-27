circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, vola il Como: 3-0 a Lecce. Il Cagliari rimonta il Torino, sprofondo Fiorentina

I risultati della 17esima giornata

Nico Paz - Ipa/Fotogramma
Nico Paz - Ipa/Fotogramma
27 dicembre 2025 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella 17esima giornata di Serie A, vola in Como, che batte il Lecce 3-0 al Via del Mare con i gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas e sale sempre più in zona Europa, mentre il Cagliari conquista pesanti punti salvezza battendo il Torino in trasferta per 2-1 in rimonta. Decisive le reti di Prati e Kilcsoy a ribaltare il vantaggio iniziale firmato da Vlasic. Nel lunch match sconfitta pesante per la Fiorentina, battuta 1-0 a Parma con il gol di Sorensen nello scontro salvezza del Tardini.

Con questi tre punti il Como di Fabregas raggiunge quindi la sesta posizione a 27 punti, mentre il Lecce di Di Francesco rimane al 16esimo posto a quota 16. Balzo in classifica anche per il Cagliari di Pisacane, che arriva in 14esima posizione a 18, a -2 dal Torino di Baroni, tredicesimo.

Sprofonda sempre più la Fiorentina. La squadra di Vanoli è ultima in classifica con 9 punti, mentre il Parma di Cuesta si toglie dai guai arrivando a quota 17, a +5 dalla zona retrocessione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie a como lecce lecce como fiorentina parma fiorentina torino torino cagliari
Vedi anche
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza