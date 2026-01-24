circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Lecce-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

I salentini ospitano la squadra di Sarri al Via del Mare

Zaccagni - Fotogramma/IPA
Zaccagni - Fotogramma/IPA
24 gennaio 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti affrontano il Lecce in trasferta in uno degli anticipi della 22esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 28 punti, arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. Gli uomini di Di Francesco, terzultimi a quota 17, sono invece reduci dalla sconfitta contro il Milan. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Lecce-Lazio in tv e streaming.

Lecce-Lazio, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Lazio, in campo alle 20:45:

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco.

Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

Lecce-Lazio, dove vederla

Lecce-Lazio sarà visibile su Dazn e su Sky ai canali 202, 213 e 251. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Lecce Lecce Lazio Lecce Lazio dove vederla
Vedi anche
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza