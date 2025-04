La partita di campionato tra Atalanta e Lecce non si giocherà domani, venerdì 25 aprile, ma domenica 27 aprile alle 20:45. Lo ha comunicato la Lega Serie A dopo il lutto che ha colpito il club salentino. Nella notte, durante il ritiro del club a Coccaglio, è morto il fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita, trovato senza vita nella sua camera d'albergo.

L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. pic.twitter.com/i67p5XJnPA — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) April 24, 2025

Fiorita era lo storico fisioterapista del Lecce, club per cui lavorava da un ventennio: “L’U.S. Lecce profondamente sconvolta - si legge nella nota - comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.