L'Eroica sbarca in Cina, la prima edizione nel 2026

Da decidere la location, a nord di Hong Kong o nel Fujian. Percorsi di 50, 100 e 150 km

Il logo provvisorio
10 ottobre 2025 | 14.16
Redazione Adnkronos
Dalle colline senesi alle montagne cinesi: L'Eroica, la classicissima granfondo per dilettanti su bici vintage e abbigliamento alla Coppi e Bartali, arriva in Cina. La novità è emersa durante l'ultima edizione della corsa su fondo prevalentemente sterrato, la 28esima, nel fine settimana del 4-5 ottobre. A confermarlo all'Adnkronos è il responsabile degli eventi all'estero dell'Eroica, Matteo Zazzera, che in Cina ha vissuto per oltre tre anni. "Ma come spesso accade -dice- sono stati loro a cercarci. Abbiamo firmato il contratto preliminare la settimana prima dell'appuntamento a Gaiole in Chianti". La società organizzatrice è la Hai Sports Ltd.

La prima edizione della corsa vintage in salsa cinese si terrà "nella seconda metà del 2026 -prosegue Zazzera-, dei cinque territori che abbiamo individuato inizialmente ne sono rimasti due tra i quali scegliere: nelle "New lands" a nord di Hong Kong o nella provincia del Fujian: adesso resta solo da decidere dove". Tre i percorsi per ora, corto da 50 km, medio da 100 e lungo da 150. L'ultima edizione dell'Eroica, che da quasi tre decenni -la prima nel 1997 con 92 partecipanti- si svolge all'inizio d'autunno, ha visto la participazione di oltre 9.000 iscritti.

Da quei primi 92 matti che decisero di "fare una corsetta all'antica", di 209 km su bici antecedenti al 1987, maglie di lana dei tempi appunto eroici del ciclismo e tutto il resto di conseguenza, borracce in alluminio e tappo di sughero incluse, il fenomeno è esploso ed è stato esportato abbastanza rapidamente in vari paesi del mondo: attualmente le Eroiche fuori Italia si svolgono in Giappone, Germania, Paesi Bassi (Walkenburg) e a Cuba, ultima arrivata tra le edizioni estere che in passato hanno visto anche California e Sudafrica.

