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L'ode di Gasparri per i giallorossi in Champions League: "Roma da emozione"

L'ode di Gasparri per i giallorossi in Champions League:
25 maggio 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma arriva in Champions League, dopo sette anni, e Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e grande tifoso giallorosso, non si fa fuggire l'occasione per celebrare le lodi alla squadra di Gian Piero Gasperini. Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, il presidente della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama decanta la sua ode.

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"Ode Champion

Roma vince e arriva terza,

ma per altri coppa persa.

Fa Dybala assist di tacco

e a molti dà uno smacco.

Champion per i giallorossi,

che festeggiano commossi

Malen gran protagonista,

Milan perde e si rattrista

Perché il Diavolo ha sprecato

il vantaggio accumulato.

Anche Juve con Spalletti

non ha esiti perfetti…

Ha col Toro pareggiato

e il traguardo ha infin mancato.

Nella Coppa più importante

Como va, nuovo gigante.

Grande impresa dei lariani

d’applaudire a piene mani.

Manda in B la Cremonese

nel final senza pretese.

Lecce vince e resta in A

e il Salento festa fa.

L’Inter domina campione,

ma la Roma da emozione".

Riproduzione riservata
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Tag
Calcio Champions League Roma Ode a giallorossi
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