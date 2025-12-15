circle x black
Lotito: "Domani Lazio suonerà campanella a Wall Street, unica con il Psg"

Il patron biancoceleste: "Club non è in vendita e non è scalabile"

Claudio Lotito - Fotogramma /Ipa
15 dicembre 2025 | 22.20
Redazione Adnkronos
“Domani un rappresentante della Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica squadra con il Psg". E' quanto ha dichiarato a margine del Christmas Party della società biancoceleste il presidente della Lazio Claudio Lotito.

“Il nostro Club non è in vendita e non è scalabile", ha puntualizzato Lotito, chiarendo "che tutte le voci che descrivono una società in difficoltà economiche sono false, tendenziose e fatte circolare ad arte da chi non capisce nulla di bilanci e non vuole il bene della nostra squadra". "E la migliore risposta a tutte queste falsità - aggiunge - è ciò che accadrà domani a New York”.

