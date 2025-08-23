circle x black
Cerca nel sito
 

Lotta alla Sla, cena benefica per Matteo Materazzi all'Alpemare

Benito Macerata dona un’opera d’arte alla cena di Forte dei Marmi

Lotta alla Sla, cena benefica per Matteo Materazzi all'Alpemare
23 agosto 2025 | 20.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nella suggestiva cornice del Bagno Alpemare di Forte dei Marmi si è svolta ieri sera una cena di beneficenza a sostegno della ricerca contro la SLA, malattia che ha colpito Matteo Materazzi. procuratore sportivo e fratello del campione del mondo Matteo Materazzi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, riuniti per una causa di grande valore umano e sociale. Alla serata ha preso parte anche Veronica Bocelli che insieme ad altri ospiti attraverso una video call ha salutato Matteo Materazzie e sua moglie.

In questa occasione, l’artista e designer Benito Macerata ha voluto offrire il proprio contributo donando una sua opera composta da due quadri. L’opera raffigura un cuore rosso, simbolo universale dell’amore, intrecciato a un filo bianco, metafora della vita. Il lavoro è stato concepito in due parti: una destinata alla raccolta fondi e l’altra donata direttamente alla famiglia Materazzi. Un gesto che intende sottolineare l’importanza dell’unione tra chi offre aiuto e chi lo riceve, un legame che – come afferma l’artista – “rimarrà per sempre”.

Con questa donazione Benito Macerata rinnova il proprio impegno nel coniugare arte e solidarietà, trasformando il linguaggio creativo in strumento di vicinanza, speranza e sostegno concreto. "Questa opera nasce dal desiderio di essere parte di un abbraccio collettivo, di un filo invisibile che unisce chi soffre a chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte. Il cuore rosso che ho dipinto è il simbolo di un amore che non si arrende, intrecciato a un filo bianco che rappresenta la fragilità e la forza della vita stessa", ha spiegato Benito Macerata. "Donare quest’opera significa partecipare, nel mio modo, a una battaglia che non deve lasciare nessuno solo. Un frammento lo offriamo al mondo per sostenere la ricerca, l’altro lo consegniamo alla famiglia Materazzi, come segno di vicinanza, rispetto e memoria. Perché ogni gesto, anche piccolo, può diventare luce", ha concluso l'artista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
SLA cena benefica Alpemare Forte dei Marmi
Vedi anche
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza