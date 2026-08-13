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Grave infortunio al ginocchio sinistro per Omoruyi, l'azzurra costretta a saltare l'Europeo

La 23enne schiacciatrice si dovrà operare e resterà diversi mesi lontana dai campi di gioco

Loveth Omoruyi - Ipa/Fotogramma
Loveth Omoruyi - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2026 | 17.37
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Italvolley femminile dovrà fare a meno di Loveth Omoruyi ai prossimi campionati europei. L'azzurra si è infatti gravemente infortunata al ginocchio sinistro ieri sera nel match amichevole vinto dalle azzurre contro l'Ucraina. La 23enne schiacciatrice dovrà operarsi e resterà diversi mesi lontana dai campi di gioco. A dare l'annuncio ufficiale il suo club di appartenenza la Megabox Vallefoglia con una nota. dove spiega che Omoruyi ha subiito "un trauma complesso al ginocchio sinistro, con rottura totale del legamento crociato e rottura parziale del legamento collaterale laterale e del menisco mediale con trauma osseo del condilo femorale. Sarà necessario un intervento chirurgico, per il recupero occorreranno diversi mesi“.

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omoruyi loveth omoruyi europei pallavolo infortunio al ginocchio
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