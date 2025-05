Paura per l'ex difensore dell'Inter Lucio, protagonista nerazzurro nella storica annata del Triplete , nel 2010. Come spiegato dal quotidiano Globoespoerte il brasiliano, oggi 47enne, è stato ricoverato giovedì nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Brasilia per ustioni, in seguito a un incidente domestico.

Le ultime notizie sulle sue condizioni arrivano proprio dal bollettino dell'ospedale: "Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di una valida equipe medica. Riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni".

Chi è Lucio

Grande protagonista dell'Inter del Triplete, Lucio ha chiuso con il calcio a 42 anni, nel 2020. In carriera ha dato il meglio con i nerazzurri, ma ha anche vestito le maglie di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, San Paolo, Palmeiras e Juve (solo 4 presenze, nel 2012). Nel 2002 è stato campione del mondo con il Brasile e con i verdeoro ha messo in bacheca anche due Confederations Cup.