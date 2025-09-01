circle x black
Suarez, l'ultima follia: prima la rissa, poi sputa a un avversario - Video

L'attaccante uruguaiano rischia un'altra pesante squalifica per il suo comportamento in campo

Luis Suarez - Fotogramma/IPA
Luis Suarez - Fotogramma/IPA
01 settembre 2025 | 12.07
Redazione Adnkronos
Incorreggibile Luis Suarez. L'attaccante dell'Inter Miami è stato protagonista di un'altra serata negativa in America, nella sconfitta dell'Inter Miami contro i Seattle Sounders in finale di Liga Cup Mls. Ma cos'è successo? Con i suoi sotto per 2-0 al Lumen Field (gara poi persa 3-0), Suarez ha fatto partire una rissa, sputando in seguito a un membro dello staff avversario.

Suarez non è stato espulso, visto che l'episodio non è stato visto dall'arbitro, ma adesso rischia una squalifica e per lui non sarebbe la prima volta. L'ex Barcellona e Liverpool aveva perso lucidità nel finale della partita, andando a muso duro contro il centrocampista avversario Obed Vargas. Suarez aveva afferrato il suo avversario per il collo e da lì ne era venuta fuori una rissa con più giocatori coinvolti. Da una parte e dall'altra. Poi, la discussione con alcuni membri dello staff dei Sounders e l'episodio dello sputo. Un gesto che potrebbe costare caro al 38 enne.

