circle x black
Cerca nel sito
 

Scuola, tra l'8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

Dopo le vacanze estive, torna a suonare la campanella

Una bambina il primo giorno di scuola - Ipa
Una bambina il primo giorno di scuola - Ipa
01 settembre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Settembre è arrivato e la ripresa delle scuole è vicina. In tutta Italia questo mese gli studenti tornano in aula, anche se non tutti lo stesso giorno. Il calendario scolastico infatti varia da regione a regione e la campanella d'inizio dell'anno suonerà tra l'8 e il 16 settembre.

I primi a tornare in classe sono i bambini e i ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano, che ridà il via alle attività didattiche prima di tutto il resto del Paese: l'8 settembre. Seguono, due giorni dopo, il 10 settembre, gli studenti di Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

L'11 settembre la campanella suona in Friuli Venezia-Giulia, il 12 in Lombardia. Il 15 settembre è la volta di tutte le altre regioni, con l'eccezione di Puglia e Calabria che saranno le ultime a riprendere le lezioni, il 16 settembre.

Per quanto riguarda la conclusione dell’anno scolastico, le lezioni si concluderanno tra il 6 e il 16 giugno 2026, sempre a seconda della regione, mentre le scuole dell’infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno 2026.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scuola inizio scuola inizio 2025 scuola data inizio scuola
Vedi anche
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza