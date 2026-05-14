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Mainella (Decathlon): "Sport è punto di incontro e partecipazione sociale"

Alessandro Mainella - Foto Adnkronos
Alessandro Mainella - Foto Adnkronos
14 maggio 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“La volontà di Decathlon è quella di tornare sempre più vicina alla città e far conoscere a tutti i cittadini napoletani le meraviglie dello sport, contribuendo a riportare gli indici di sportività a livelli sempre più alti.

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Cogliamo inoltre l’occasione rappresentata da Napoli Capitale Europea dello Sport e dall’America’s Cup, che si svolgerà il prossimo anno”. Così Alessandro Mainella, Store Manager di Decathlon Napoli, in occasione della tavola rotonda promossa alla Galleria Garibaldi sul tema dello sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale, organizzata in vista dell’apertura del nuovo store prevista il 15 maggio.

“Il nuovo store Decathlon alla Galleria Garibaldi sarà fruibile da chi viaggia per lavoro, studio o turismo: dai pendolari agli studenti universitari, fino ai visitatori della città. L’obiettivo è permettere a tutti di vivere le meraviglie dello sport, dal tennis al running, passando per il travel e gli sport acquatici. Abbiamo realizzato spazi più fluidi, aree dedicate alle diverse discipline sportive, servizi digitali e una selezione di prodotti pensata anche per chi vive lo sport nella quotidianità, per consentire a tutta la popolazione napoletana di praticarlo in ogni momento e in ogni luogo”.

“Questo store rappresenta oggi un unicum in Italia per il suo format city e, mi sento di dire, uno dei più innovativi anche in Europa. La forte volontà aziendale di investire sul territorio ci ha permesso di passare a quasi 30 collaboratori, assumendo numerosi giovani napoletani ma anche persone provenienti da fuori regione, ampliando così sempre di più la nostra squadra”. “Per noi lo sport deve essere sempre più vicino alle persone – ha aggiunto Mainella – non solo come attività fisica, ma come occasione di benessere, incontro e partecipazione sociale. Vogliamo creare uno spazio capace di dialogare con la città e con le sue esigenze”. Mainella ha poi sottolineato il legame tra il progetto e il territorio. “Napoli è una città dinamica, piena di energia e con una forte cultura sportiva. Il messaggio che vogliamo dare ai napoletani è semplice: se avete voglia di fare sport, vi aspettiamo in negozio per praticarlo insieme”.

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Tag
Sport Inclusione sociale Partecipazione sociale America's Cup Napoli Capitale Europea dello Sport
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