Manchester City e Inter oggi in campo nel match della prima giornata della Champions League 2024-2025. Alle 21, all'Etihad Stadium, va in scena - in diretta tv e streaming - la sfida che ripropone la finale dell'edizione 2022-2023 vinta dal City per 1-0 a Istanbul.

Le probabili formazioni

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe rinunciare in attacco a Lautaro Martinez. L'argentino pare destinato a partire dalla panchina. Titolari Thuram e Taremi. Il City di Pep Guardiola si presenta con lo schieramento collaudato, in avanti - ovviamente - riflettori su Haaland.

MANCHESTER CITY (4-3-3) - Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

La partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video e sarà visibile in streaming, su smart tv o attraverso la fire stick