circle x black
Cerca nel sito
 

Champions League, oggi Manchester United-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Gasperini vola in Inghilterra per la trasferta contro i Red Devils

Malen e Mora - IPA
Malen e Mora - IPA
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 09.24
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, la squadra di Gasperini vola in Inghilterra per la trasferta contro il Manchester United a Old Trafford. I giallorossi, reduci dal successo in campionato contro l'Udinese, hanno collezionato quattro punti nelle prime tre uscite del torneo. I Red Devils hanno invece raccolto fin qui tre punti, frutto del successo per 4-0 contro il Sabah alla prima giornata. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Manchester United-Roma, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Manchester United-Roma, in campo alle 21:

Manchester United (4-2-3-1) Lemmens; Dalot, Maguire, de Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernades, Mount; Mbuemo. All. Carrick.

Roma (3-4-2-1) Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soule, Dybala; Malen. All. Gasperini.

Manchester United-Roma, dove vederla

La partita tra Manchester United e Roma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Vannacci contestato a Milano: "Si vergogni di quello che dice sulle donne" - Video
News to go
Niente tassa sui mini pacchi extra Ue, la Manovra cancella il contributo
F1, Antonelli campione del mondo: Cremonini cambia il testo di Marmellata #25 - Video
"Stiamo per morire!": l'ultimo audio del jet precipitato in Florida
Elicottero caduto in Bosnia, un collega di Simone Ruggia: "Era entusiasta della missione" - Video
Tra 'Bella Ciao' e 'Veni, vidi, free-ci', il video di Gualtieri e Mamdani per promuovere l'Opera
Aereo si schianta su una strada in Florida, il video dell'esplosione e del cratere in fiamme
Urso incontra a Londra l'omologo britannico Reynolds: "Favorevoli al rientro in Ue del Regno Unito" - Video
Nuovo reparto Monaldi, i dubbi di Federconsumatori Campania - Video
Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via di Casal Bruciato
Da Valentino Rossi a Sinner, gli auguri a Kimi Antonelli dei campioni italiani dello sport - Video
Kimi Antonelli campione del mondo di F1, i festeggiamenti con il team - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza