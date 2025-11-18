"Vi ringrazio con il cuore (anche se malandato) per la vostra vicinanza e per il vostro affetto. Vi faccio questo video un po' cosi, per rispondere a tutti i messaggi (non riuscirei a scrivere a tutti) domani con più lucidità vi racconterò cosa è accaduto oggi!". Così Mario Cipollini in un post pubblicato su Instagram che accompagna il video girato dopo l'operazione ad Ancona per problemi cardiaci.

"Sono un po' sbattuto, è stata una giornata veramente complicata - dice nel video - Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, lo farò domani, ma volevo tranquillizzarvi, è andato tutto a posto anche se con delle variazioni del percorso. Spero domani di riuscire a raccontarvi quello che è successo ma non si molla di un millimetro". Era stato ieri lo stesso ex corridore ad informare dell'intervento.