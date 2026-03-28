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MotoGp, Martin vince gara Sprint Gp Americhe. Secondo Bagnaia, cade Bezzecchi

Il pilota spagnolo dell'Aprilia ha superato quello Ducati all'ultimo giro. Terzo Acosta

Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 21.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio delle Americhe. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota dell'Aprilia ha trionfato sul circuito di Austin, portando a casa il primo successo della sua stagione superando all'ultima curva la Ducati di Pecco Bagnaia, secondo con più di qualche rimpianto ma che conquista comunque un risultato positivo in un inizio di stagione difficile.

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Chiude il podio la KTM di Pedro Acosta, che si prende il terzo posto approfittando della caduta di Marco Bezzecchi, penalizzato di due posizioni per impeding in qualifica e scivolato a tre giri dalla bandiera a scacchi quando era in terza posizione provando a raggiungere il compagno di squadra.

Scivolano nei primi giri invece anche Fabio Di Giannantonio, che partiva dalla pole position, e Marc Marcquez. Quarto posto per Enea Bastianini, seguito dalla Ducati Gresini di Alex Marquez e dalla Honda di Luca Marini. Chiudono la zona punti Ai Ogura, settimo, Raul Fernandez, ottavo, Johann Zarco, nono.

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