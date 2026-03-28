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MotoGp, Di Giannantonio in pole nel Gp Americhe davanti Bezzecchi. La griglia di partenza

Il pilota della VR46 ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche. Terzo Acosta, quarto Bagnaia

Fabio Di Giannantonio - Ipa/Fotogramma
Fabio Di Giannantonio - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fabio Di Giannantonio in pole position nel Gran Premio delle Americhe di MotoGp. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota della VR46 ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di Austin, chiudendo in 2'00"136, e conquistando la seconda pole consecitiva dopo quella in Brasile. L'italiano partirà quindi dalla prima posizione nella griglia della gara Sprint e nel Gp di domani, precedendo l'Aprilia di Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e caduto durante il Q1.

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Terza posizione per la KTM di Pedro Acosta, mentre scatterà in seconda fila la Ducati di Pecco Bagnaia, quarto. Quinto Joan Mir, quinta l'altra Ducati di Marc Marquez, che ha riscontrato qualche problema sul circuito. Dietro di lui l'Aprilia di Jorge Martin e la Gresini di Alex Marquez. Poi Luca Marini e Aldeguer a chiudere la top ten.

Gp Americhe, la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe di MotoGp:

1. Fabio Di Giannantonio (VR46)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Pecco Bagnaia (Ducati)

5. Joan Mir (Honda)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Alex Marquez (Ducati Gresini)

9. Luca Marini (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

Riproduzione riservata
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motogp qualifiche motogp qualifiche motogp oggi motogp oggi di giannantonio gp americhe griglia partenza gp americhe bezzecchi
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