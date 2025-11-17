circle x black
Coppa Davis, Berrettini: "Nostro gruppo compatto e fortissimo"

Il tennista a due giorni dal match con l'Austria, valido per i quarti di finale di Coppa Davis

Matteo Berrettini - Ipa
17 novembre 2025 | 20.09
Redazione Adnkronos
Riuscirà l’Italia senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti a vincere la terza Coppa Davis consecutiva? Per i bookmaker - si legge su Agipronews - gli azzurri sono comunque secondi in lavagna offerti a 4 su William Hill e 4,50 su Sisal, preceduti solo dalla Spagna che invece schiererà Carlos Alcaraz, in pole tra 2,15 e 2,50 volte la posta. Chiudono il podio Francia e Germania a 6, seguite dalla Repubblica Ceca a 7,50 volte la posta. Remota invece per i bookmaker la possibilità che si impongano Belgio e Argentina, date a 33, con l’Austria, avversaria dell’Italia nei quarti di finale, ultima a quota 66.

Berrettini: "Ho tanta voglia di stare qua, sempre un piacere enorme"

Matteo Berrettini a due giorni dal match con l'Austria, valido per i quarti di finale di Coppa Davis, dice: "Stare qui e mettere questa tuta mi fa sentire sempre una grande energia". "Io il leader? Non so, di sicuro ho tanta voglia di stare qua, è sempre un piacere enorme. Capisco le scelte dei ragazzi, sono sempre stati presenti negli anni scorsi, ma noi andiamo avanti con un gruppo compatto e fortissimo, tanto che abbiamo lasciato a casa il numero 26 del mondo, Luciano Darderi".

"Io mi sento un tassello importante per il tennis italiano, il movimento è molto sano, siamo in tanti e ci stimoliamo a vicenda", sottolinea il finalista di Wimbledon 2021 al microfono di Sky Sport, prima di tornare sulla finale di ieri delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Sono destinati a giocarsi i tornei più grandi, lo hanno già fatto quest'anno. Noi siamo lì a guardare, a imparare e a provare a batterli quando sarà il caso".

