Matteo Berrettini non ci sarà al Roland Garros. Per il quarto anno consecutivo, l'azzurro non parteciperà allo Slam francese. Decisivo, nella scelta, l'infortunio accusato pochi giorni fa agli Internazionali di Roma, che aveva costretto il tennista romano a ritirarsi in lacrime all'inizio della sfida contro Casper Ruud.

Berrettini salta il Roland Garros

L'ultimo match di Berrettini a Parigi rimane dunque il quarto di finale perso contro Djokovic nel 2021. Nelle prossime settimane, l'obiettivo sarà risolvere (all'ennesimo tentativo) il problema agli obliqui che ormai da anni complica le sue stagioni. "Spero di essermi fermato in tempo - aveva detto Berrettini a Roma -. Anche i dottori sono stanchi di vedermi. Il dolore è vicino al punto che mi aveva fatto male il precedenza, agli obliqui. Non so cosa c'è che non va in questa parte del mio corpo".