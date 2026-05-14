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Matteoni (Decathlon): "Napoli capitale europea dello sport occasione straordinaria per la città"

Fulvio Matteoni - Foto Adnkronos
Fulvio Matteoni - Foto Adnkronos
14 maggio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Quest’anno è un anno molto particolare e siamo davvero contenti di aprire in questa location, praticamente all’interno della stazione di Napoli, proprio mentre la città è Capitale europea dello Sport.

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Per noi significa essere tra i primi ad accogliere chi arriva in città, sia per partecipare agli eventi organizzati dall’amministrazione e dai partner, sia semplicemente come turista, e far percepire immediatamente che Napoli sta vivendo una stagione speciale”. Lo ha dichiarato Fulvio Matteoni, responsabile Relazioni esterne di Decathon, a margine della tavola rotonda dedicata allo sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale, organizzata alla Galleria Garibaldi in vista dell’apertura del nuovo store prevista il 15 maggio.

“L’inaugurazione del nuovo punto vendita nel cuore della stazione centrale si inserisce in un momento strategico per la città, che nel 2026 porta il titolo di Capitale europea dello Sport e si prepara inoltre ad ospitare grandi eventi internazionali, tra cui l’America’s Cup prevista il prossimo anno”. Un contesto che, secondo Decathlon, rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente il rapporto tra Napoli, i cittadini e la pratica sportiva quotidiana.

“Lo sport fa parte della vita di questa città – ha aggiunto Matteoni – e il nostro auspicio è che continui ad esserlo non solo durante l’anno da Capitale europea dello Sport, ma anche nel futuro. Napoli ha energia, entusiasmo e una cultura sportiva molto forte che coinvolge giovani, famiglie e territori. Il nuovo store Decathlon alla Galleria Garibaldi punta proprio a intercettare il grande flusso di persone che ogni giorno attraversano la stazione: pendolari, studenti, turisti e lavoratori. L’obiettivo dell’azienda è creare uno spazio moderno e accessibile, dedicato non soltanto alla vendita di articoli sportivi ma anche alla promozione di uno stile di vita attivo e inclusivo. Il progetto del nuovo punto vendita e si lega alla volontà di costruire un dialogo costante con la città e con le sue esigenze, valorizzando Napoli come punto di riferimento sempre più centrale per lo sport e per i grandi eventi internazionali”.

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Sport Capitale europea dello sport Decathlon Napoli
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