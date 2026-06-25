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Mondiali, Ibrahimovic attacca: "Mbappé e Vinicius dovrebbero giocare nel Camerun"

Il dirigente del Milan ha commentato la storica qualificazione del Sudafrica ai sedicesimi

Zlatan Ibrahimovic - Ipa/Fotogramma
Zlatan Ibrahimovic - Ipa/Fotogramma
25 giugno 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Zlatan Ibrahimovic applaude le Nazionali africane, ma 'attacca' Mbappé e Vinicius. All'indomani della storica qualificazione del Sudafrica ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, grazie al successo, a sorpresa, contro la Corea del Sud, l'ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan, ha parlato della necessità di includere più squadre africane nella Coppa del Mondo.

"Penso che questo sia un messaggio per la Fifa, devono portare più paesi africani ai Mondiali", ha detto a Fox Sports, "anche la Nigeria dovrebbe essere qui. Il calcio africano è diverso. Non fanno passaggi inutili. Quando prendono la palla, ti attaccano immediatamente. È questo il tipo di calcio che vogliamo".

"Il calcio europeo è noioso, troppi passaggi all'indietro e troppe tattiche", ha continuato Ibrahimovic, "Marocco e Sudafrica si sono qualificati per il prossimo turno: il Marocco è la squadra africana migliore nel possesso palla, il Sudafrica è la migliore in contropiede".

"Penso che una squadra africana raggiungerà le semifinali quest'anno", ha pronosticato il dirigente del Milan, "sono felice, se lo meritano. L'Africa dovrebbe essere la migliore: Mbappé dovrebbe giocare per il Camerun, Olise dovrebbe giocare per la Nigeria e lo stesso vale per Vinicius (che ha origini camerunensi, ndr). Auguro buona fortuna a tutta l'Africa in questo torneo"

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mbappe mondiali vinicius ibrahimovic
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