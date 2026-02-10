circle x black
Napoli, allarme McTominay: lo scozzese non convocato da Conte contro il Como

Il centrocampista azzurro è alle prese con un problema fisico

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
10 febbraio 2026 | 21.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Allarme Scott McTominay nel Napoli. Oggi, martedì 10 febbraio, il centrocampista azzurro non è in campo nei quarti di finale di Coppa Italia, con Conte, che pure ha schierato la miglior formazione possibile, che ha preferito non convocare lo scozzese. Ma cosa c'è dietro il suo forfait?

Alla base della scelta del tecnico azzurro c'è un infortunio accusato da McTominay nel corso dell'ultima partita di campionato, vinta contro il Genoa a Marassi per 3-2. Il centrocampista si è infatti fermato, dopo aver segnato il gol del 2-0, all'inizio del secondo tempo, con Giovane entrato al suo posto, a causa di un problema fisico con cui fa i conti da tempo.

McTominay ha accusato infatti il riacutizzarsi di tendinopatia, un problema che sembrava superato ma che invece si è ripresentato nella sfida di Genova. Da qui la decisione di Conte di non portarlo nemmeno in panchina nella partita del Maradona.

