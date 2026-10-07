circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, McTominay ottiene l'idoneità sportiva: quando torna in campo

Il centrocampista scozzese si è operato per risolvere una lieve aritmia benigna

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2026 | 16.53
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Scott McTominay si prepara a tornare in campo. Oggi, mercoledì 7 ottobre, il centrocampista del Napoli ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo l'ablazione chirurgica a cui si è sottoposto a inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. A comunicarlo è stato Radio Kiss Kiss: "Scott McTominay ha superato gli esami clinici ed ha ottenuto l’idoneità sportiva. Torna ad allenarsi con il resto del gruppo già nella seduta pomeridiana odierna", ha scritto sui propri canali social.

Ora il centrocampista scozzese, che non gioca dalla sfida interna contro il Como della seconda giornata, potrà tornare ad allenarsi in gruppo per poi essere convocato da Massimiliano Allegri. Difficile vederlo in campo già nel match contro il Frosinone della prossima giornata e per la trasferta con il Villarreal in Champions League, più probabile una sua convocazione per la sfida di Venezia del 17 ottobre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mctominay mctominay quando torna napoli mctominay napoli
Vedi anche
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza