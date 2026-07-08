circle x black
Cerca nel sito
 

Argentina, Messi furioso dopo rigore sbagliato: "Ho deluso tutti"

Il capitano dell'Albiceleste ha guidato la squadra verso la rimonta con l'Egitto

Il rigore sbagliato da Messi - Ipa/Fotogramma
Il rigore sbagliato da Messi - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 14.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Croce e delizia per Lionel Messi ai Mondiali 2026. Il fuoriclasse dell'Argentina ha guidato l'Albiceleste alla rimonta contro l'Egitto, riuscendo a staccare il pass per i quarti battendo la Nazionale africana per 3-2 dopo essere stato in svantaggio 0-2. Nel primo tempo Messi ha anche sbagliato un calcio di rigore, il secondo in questa rassegna iridata, riscattandosi poi con un assist e con la rete del momentaneo 2-2.

Al triplice fischio, Messi è scoppiato a piangere, con le lacrime che sono state liberatorie dopo la tensione accumulata durante la gara: "Le lacrime sono state liberatorie", ha ammesso il capitano dell'Argentina a fine partita, "ero molto arrabbiato con me stesso per come avevo calciato il rigore. Sentivo di aver deluso il gruppo in un momento così importante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
argentina messi messi rigore sbagliato argentina egitto mondiali
Vedi anche
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Ankara, summit Nato 'dirottato' da Trump - Videonews dal nostro inviato
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza