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Mezzaroma: "Non abbiamo bisogno che i ragazzi diventino tutti campioni, importante è che si muovano"

Il presidente di Sport e Salute, intervenuto alla Villa Comunale di Napoli per il '#BeActive MultiSport Village'

Marco Mezzaroma - Adnkronos
Marco Mezzaroma - Adnkronos
25 settembre 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Non abbiamo bisogno che diventino tutti campioni, l’importante è che i ragazzi si muovano, facciano movimento”. È il messaggio lanciato da Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, intervenuto alla Villa Comunale di Napoli per il '#BeActive MultiSport Village', il main event della Settimana Europea dello Sport, dove migliaia di ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere e sperimentare diverse discipline sportive. “È un pochino la filosofia dello sport, da una parte l’altissimo livello con la Coppa America a pochi metri da qua e, contestualmente, qui nella Villa Comunale, - ha detto Mezzaroma - questo bellissimo villaggio dedicato ai giovani, un appuntamento che offre ai ragazzi un’occasione straordinaria per cimentarsi in discipline diverse, ma soprattutto per stare insieme e socializzare fisicamente, non solo attraverso un device”.

Proprio la possibilità di avvicinare i giovani a sport nuovi rappresenta, secondo Mezzaroma, uno degli elementi centrali dell’iniziativa. “Le nuove generazioni - ha continuato - cambiano i gusti, cambiano gli approcci, cambiano le preferenze rispetto alle discipline sportive. Alcune crescono, alcune diminuiscono, però l’importante è che ognuno prenda confidenza e cerchi di capire la disciplina verso la quale è più portato. Occasioni come queste sono basilari perché offrono un panorama di discipline in un contesto poi come quello della Villa Comunale di Napoli, che è magnifico”. La giornata sportiva si intreccia inoltre con l’attesa per la prima delle regate preliminari dell’America’s Cup, in programma nelle acque napoletane, a pochi metri dal villaggio #BeActive: “Noi, come co-organizzatori, abbiamo un dovere di imparzialità. Però ovviamente sono italiano, quindi una piccola preferenza per l’equipaggio di Luna Rossa ovviamente c’è. Però noi vogliamo che vada tutto per il meglio e sono sicuro che sarà così”, ha concluso Mezzaroma.

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Sport Settimana Europea dello Sport America's Cup
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