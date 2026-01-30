circle x black
Cerca nel sito
 

Mihajlović, gli ultimi giorni in ospedale: la lettera della figlia Viktorija

Le parole di Viktorija Mihajlovic, la figlia maggiore di Sinisa

Sinisa Mihajlovic - fotogramma/ipa
Sinisa Mihajlovic - fotogramma/ipa
30 gennaio 2026 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Tutto ciò che è stato tuo, tutto ciò che parla di te, voglio portarlo con me, per sempre". Viktorija Mihajlovic ha condiviso un ricordo intenso e sofferto sui social, dedicato al papà Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022 causa di una grave forma di leucemia.

La primogenita dell'ex calciatore e Arianna Rapaccioni ha ricordato gli ultimi giorni di vita del padre, trascorsi tra i corridoi dell'ospedale in cui era ricoverato: "Ricordo tutto di questo posto. Ricordo l’odore del disinfettante appena entravo, quel profumo freddo che mi restava addosso anche fuori. Ricordo le scale che salivo ogni giorno, perché l’ascensore era buio, stanco, faceva paura".

Viktorija affida alla memoria sensazioni, immagini e tutti i dettagli di quei difficili momenti: "Ricordo la sala d’attesa. Le sedie di legno che mi strappavano i capelli e le persone sedute lì, con quello stesso sguardo sospeso tra la speranza e la resa. Basta uno sguardo, in certi posti, per capire tutto di qualcuno".

La figlia dell'allenatore ripercorre i rituali prima di entrare nella stanza del padre: il camice, la mascherina, i copriscarpe, i capelli nascosti. "Ogni gesto era un piccolo rito prima di poterti raggiungere. Ricordo la finestra da cui mi salutavi, sempre chiusa. Le due porte della tua stanza: aprire la prima, chiuderla, aspettare, e solo dopo entrare davvero. La televisione sempre accesa. I panini alla mortadella del bar nell’altro padiglione".

Una lettera fiume, in cui Viktoija non risparmia nulla: "E poi noi. I nostri momenti, quelli che non racconto a nessuno, quelli che tengo stretti, come si fa con le cose fragili e preziose. Perché anche in un luogo così duro, così spietato, noi siamo riusciti a vivere qualcosa di bello. E questo nessuno potrà portarmelo via. Ricordo tutto di questo posto. E va bene così. Non voglio dimenticare nulla di te. Tutto ciò che è stato tuo, tutto ciò che parla di te, voglio portarlo con me, per sempre".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinisa mihajlovic
Vedi anche
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza