Ruben Amorim ha le idee chiare e non nasconde gli obiettivi del suo Milan in vista dell'inizio della nuova stagione: "La cosa importante sarà pensare a ogni singola partita. Abbiamo una rosa che può vincere ogni incontro, in qualsiasi competizione. Passo dopo passo, possiamo fare qualcosa di importante". Il tecnico rossonero ha parlato così in conferenza stampa a Giacarta, in Indonesia, prima dell'amichevole di lusso con il Chelsea.

"Europa League? Dobbiamo crederci e dobbiamo voler vincere la competizione. E poi c’è la Serie A, affronteremo molte squadre che lavorano da tanto tempo con i loro allenatori e dunque sarà difficile, lo sappiamo. Ma non posso venire qui e dire che non possiamo o che non vogliamo vincere il campionato. Il lavoro da fare è tanto, ma in un club come il Milan devi puntare al titolo. Quindi proveremo a farlo, sapendo che andare in Champions League è fondamentale per tutto". E ancora: "Il nostro obiettivo sarà vincere ogni partita alla quale prendiamo parte, in ogni competizione".