Il Milan torna protagonista in Europa League. Oggi, giovedì 5 novembre, i rossoneri sfidano gli ungheresi del Ferencvaros - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata della fase campionato della seconda competizione europea. La squadra di Amorim è reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter, battuto per 3-1 nell'ultima giornata di Serie A, mentre in Europa League aveva perso con un netto 3-0 sul campo del Bournemouth.

Milan-Ferencvaros, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Ferencvaros è in programma oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Torriani; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Hutchinson, Jashari, Cisse; Camarda. All. Amorim.

Ferencvaros (4-2-3-1): Radnoti; O. Nagy, Gomez, Zohoré, O'Dowda; Madarasz, A. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Yusuf. Allenatore: Borbely

Milan-Ferencvaros, dove vederla in tv

Milan-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.