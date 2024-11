Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Tra i temi toccati le novità di formazione, con la sorpresa Camarda tra i titolari per sostituire l’infortunato Morata: “Giocherà lui al posto di Abraham e per me non è sorprendente. Lavora tutti i giorni con noi. Tutti nel club credono in lui, lavora bene e capisce bene il ruolo. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. E lui dimostra tutti i giorni che ha qualità”.

Camarda titolare

“Morata – ha chiarito Fonseca - in questo momento ha un ruolo molto specifico, non è sempre un attaccante, ma tante volte è un giocatore che sblocca le linee di passaggio. Penso che Camarda in questo momento sia più pronto di Abraham per fare questo ruolo. Io ho fiducia totale in Camarda. Si è allenato molto bene. Ha l'età che ha, ma ha una maturità molto grande. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Ieri abbiamo avuto questo problema di Morata. Non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare domani". Il tecnico è tornato anche sull’infortunio del centravanti spagnolo, commentando le parole del ct della Spagna: "De la Fuente ha detto che Alvaro giocherà la prima o la seconda partita in nazionale? Non so come abbia detto queste cose, so che c'è un protocollo. Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giorni. Io ho l'indicazione che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un'opzione, non so come possa dire questo".

Anche Leao dal 1'

Tra i titolari si rivedrà anche Leao: “Rafa giocherà. Ha fatto una buona partita con il Real. Io ho detto che poteva fare anche meglio e fare alcune scelte migliori. Dobbiamo capire tutti che sarà una partita totalmente diversa per lui però, con marcatura individuale, senza lo spazio avuto a Madrid. Mi aspetto che possa stare allo stesso livello. Ho cercato di avere una strategia con lui, magari non è stata la migliore. Ora ho adottato un'altra strategia che pare avere avuto effetto, ma non ho mai avuto problemi. Ha avuto una reazione, che è quello che voglio. Mi aspetto che continui così”. La grande vittoria al Bernabeu si aggiunge al successo nel derby contro l’Inter: "Possiamo avere diverse spiegazioni. In primis devo dire che questo tipo di partite sono una grande motivazione per i giocatori. Se possiamo dire la verità i giocatori affrontano queste partite più motivati che le altre partite. E per questo sono più preoccupato oggi per il Cagliari che prima della partita con il Real. Quando si gioca contro squadre come il Real, il peggio che può succedere è non avere coraggio perché c'è tanto spazio. Le squadre quando giocano queste partite vanno con un po' di paura e pensano a difendersi. Ma ai giocatori dico che c'è spazio, che possiamo fare le nostre cose e poi si prende fiducia. In questo tipo di partita abbiamo spazio per giocare”.

Il rapporto con i tifosi

Fonseca ha parlato anche del rapporto con i tifosi: “Se ora mi vogliono bene? È normale. Per me non è cambiato niente, io devo seguire la strada in cui credo. Non è che cambio perché ho vinto con il Real, devo essere sempre equilibrato. Io non guardo niente, continuo così per la mia strada”. Poi, un’altra considerazione sulla predisposizione europea della squadra: "Siamo da coppa? Onestamente non ho pensato a questo, ma mi piace. Mi piace anche che la squadra capisca che qui in Italia è la priorità. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento, lo stesso coraggio per vincere partite qui. Per me, la Serie A è la priorità. Abbiamo giocato sempre bene contro grandi squadre, dobbiamo farlo anche contro le altre. Questa è la mia preoccupazione".