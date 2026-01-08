circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Milan-Genoa. Orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri ospitano la squadra di De Rossi a San Siro, nell'ultima partita del 19° turno di campionato

Leao - Fotogramma/IPA
Leao - Fotogramma/IPA
08 gennaio 2026 | 07.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell'ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell'ultima partita. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Milan-Genoa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Milan-Genoa, in campo stasera alle 20:45:

Milan (3-5-2) Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. All. Allegri

Genoa (3-5-2) Leali, Marcandalli, Ostigard, Vazquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi; Ellertsson; Martin; Vitinha; Colombo. All. De Rossi

Milan-Genoa, dove vederla

Milan-Genoa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Genoa Milan Genoa Serie A Milan Genoa oggi
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza