Supercoppa Italiana, Leao salta Milan-Napoli? Le condizioni

Il portoghese resta in forte dubbio per la semifinale di giovedì

Leao - Fotogramma/IPA
17 dicembre 2025 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rafa Leao in dubbio per Milan-Napoli, semifinale di Supercoppa Italiana in programma domani, giovedì 18 dicembre, a Riad. L'attaccante portoghese, uscito acciaccato dalla penultima partita di Serie A contro il Torino, ha saltato la partita di domenica contro il Sassuolo ed è in forte dubbio per il confronto arabo tra i rossoneri e gli azzurri.

Milan-Napoli, come sta Leao

Nella sessione di oggi al Princess Nourah, lo stadio non lontano all'aeroporto di Riad dove si è allenata la squadra di Massimiliano Allegri, Leao ha lavorato a parte, prima dei compagni. Gli esami a cui si è sottoposto dopo la partita con il Torino hanno escluso lesioni, ma il problema non è ancora risolto al 100%. Non dovesse esserci contro il Napoli, i favoriti per una maglia da titolare sarebbero Nkunku e Pulisic, come visto con il Sassuolo. A quel punto, il Milan proverebbe a recuperarlo in caso di qualificazione alla finale (in programma lunedì 22 dicembre alle 20 ora italiana).

