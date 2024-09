Il Milan batte il Lecce per 3-0 nell'anticipo della sesta giornata della Serie A, conquista la terza vittoria consecutiva e vola in testa alla classifica con 11 punti, affiancando il Torino che deve ancora scendere in campo. I rossoneri si impongono segnando 3 gol in 5 minuti nel finale del primo tempo con una fiammata che stende il Lecce: i salentini rimangono a 5 punti, nelle zone basse della classifica.

Il match

Il Milan tiene in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti. La squadra allenata da Fonseca, però, non riesce a sfondare contro avversari che non concedono spazi: i padroni di casa provano a farsi vivi con conclusioni da fuori, ma la porta di Falcone non corre rischi. All'improvviso, al 38', il match si stappa. Punizione di Theo Hernandez, Morata sul secondo palo è puntuale all'appuntamento: colpo di testa e gol per l'1-0. Passano 3 minuti e il Milan raddoppia. Leao imbuca, Theo Hernandez scarica il sinistro potente sotto la traversa: 2-0 al 41'. Il Lecce è alle corde e viene centrato dal colpo del k.o. definitivo. Abraham colpisce il palo, l'azione resta viva a Pulisic la conclude infilando il pallone del 3-0 al 43': game over e secondo tempo trasformato in un allenamento agonistico.

Nella ripresa, da segnalare un legno rossonero. Al 71' il Milan sfiora il poker con Abraham, che colpisce la traversa. Prima del fischio finale, il baby Bartesaghi - 19 anni - spedito in campo da Fonseca macchia la sua serata con l'espulsione per un fallo su Banda.