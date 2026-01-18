circle x black
Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Allegri ospita i salentini nel posticipo del 21° turno

Pulisic - Fotogramma/IPA
18 gennaio 2026 | 08.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l'ultima partita contro l'Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Milan-Lecce, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, in campo alle 20:45:

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Milan-Lecce, dove vederla

Milan-Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

