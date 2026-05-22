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Milan, ritorno al passato per la nuova maglia: debutterà contro il Cagliari

Il Diavolo cambia look per la prossima stagione

La nuova divisa del Milan - Ac Milan
La nuova divisa del Milan - Ac Milan
22 maggio 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Milan cambia abito e svela, con lo sponsor tecnico Puma, il nuovo Home Kit 2026/27: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più classica. La divisa della prossima stagione ripropone le strisce rossonere larghe, che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri. Un look che rimanda al marchio distintivo del Diavolo, un’identità che viene rafforzata da ogni dettaglio.

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La scritta “From Milan to the World” rende omaggio a milioni di tifosi in tutto il mondo, capaci di far sentire il Club a casa propria in ogni continente. Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica. Curiosità: il Milan indosserà la nuova maglia già domenica 24 maggio, nella sfida di campionato contro il Cagliari (che vale la Champions League).

La nuova maglia del Milan

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan, ha dichiarato: “Questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente AC Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi”

Come sarà la nuova maglia del Milan? La versione Authentic è progettata per soddisfare le esigenze del calcio d’élite. Il tessuto Ultraweave di Puma, ultraleggero e realizzato con tessitura di precisione, garantisce totale libertà di movimento, mentre le tecnologie dryCell e ThermoAdapt gestiscono la traspirazione e regolano la temperatura corporea. Performance che non interferiscono mai con il gioco. La Replica porta la stessa identità sugli spalti e nelle strade: estetica da match-worn, vestibilità casual e tecnologia Re:Fibre, con il 95% di poliestere riciclato proveniente da scarti tessili. I valori che definiscono il Club si riflettono non solo nel design della maglia, ma anche nel modo in cui viene prodotta.

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