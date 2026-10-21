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Il Milan di Cardinale sta con i suoi tifosi: "Biglietti troppo cari in trasferta, serve un calcio più equo"

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Il club rossonero appoggia la protesta dei gruppi organizzati che non andranno a Udine per il prezzo troppo alto dei tagliandi e annuncia contromisure

Jerry Cardinale - Ipa
Jerry Cardinale - Ipa
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21 ottobre 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
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Il Milan si è schierato "con fermezza con i propri tifosi nella loro battaglia contro i prezzi eccessivi dei biglietti per le partite in trasferta". Mentre la squadra di Amorim si prepara alla sfida in casa dell’Udinese, i tifosi organizzati della Curva Sud nei giorni scorsi hanno annunciato che non prenderanno parte alla trasferta a causa dell’eccessivo costo dei biglietti nel settore ospiti, 65 euro per l'occasione. "I nostri sostenitori hanno annunciato che boicotteranno la prossima partita contro l'Udinese, dopo che è stato loro applicato un prezzo per i biglietti del settore ospiti significativamente più alto rispetto a quello richiesto ai tifosi di altri club. Comprendiamo la loro frustrazione e appoggiamo pienamente la loro posizione. Seguire la propria squadra in trasferta comporta già un notevole impegno economico. Oltre al biglietto, i tifosi devono sostenere i costi di carburante, pedaggi autostradali, trasporti e, in molti casi, pernottamento. Proprio per questo è ancora più importante che i tifosi vengano trattati in modo equo, indipendentemente dal club che sostengono", sottolinea il club di Cardinale.

"L'attrattiva globale del calcio italiano dipende in larga misura dalla fedeltà e dalla passione dei tifosi di club come Ac Milan. Imporre a quegli stessi tifosi prezzi eccessivi per le partite in trasferta non è solo ingiusto, ma mina l'unità della lega in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di fare fronte comune per competere con la Premier League e gli altri campionati europei. Questo comportamento non fa altro che approfondire le divisioni tra i club e alimentare un antagonismo malsano tra grandi e piccole squadre della Serie A", spiega il Milan in una lunga e articolata nota dove spiega anche cosa intende fare.

"Sotto la guida di Gerry Cardinale, AC Milan intende contribuire a risolvere questo problema a beneficio di tutti i tifosi della Serie A. Ci impegneremo per introdurre un tetto a livello di campionato sui prezzi eccessivi dei biglietti in trasferta. Siamo inoltre pronti ad adottare una politica di reciprocità: i club che applicano ai nostri tifosi prezzi superiori alla media dovranno aspettarsi che i loro sostenitori paghino prezzi più alti quando verranno a San Siro, nel rispetto delle normative vigenti. Gli eventuali proventi aggiuntivi saranno devoluti a Fondazione Milan per sostenere iniziative benefiche a favore delle comunità locali. È arrivato il momento che il calcio italiano si unisca, come campionato e come comunità di tifosi, soprattutto in un periodo in cui questa importante istituzione culturale non è mai stata messa così alla prova. Il calcio italiano non può crescere trattando i tifosi in modo diverso a seconda delle dimensioni del loro club. Siamo tutti sulla stessa barca, e chiediamo a ogni club di Serie A di abbracciare un futuro più equo e sostenibile per il nostro sport".

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