Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: programma, orario e dove vederli in tv (in chiaro)

Nuova giornata di gare per gli azzurri ai Giochi invernali

Mosaner - Ipa/Fotogramma
Mosaner - Ipa/Fotogramma
06 febbraio 2026 | 06.36
Redazione Adnkronos
Si continua a gareggiare a Milano Cortina 2026, oggi, venerdì 6 febbraio - in diretta tv e streaming - in una giornata che si concluderà con la cerimonia d'apertura che segnerà l'inizio ufficiale dei Giochi invernali di scena in Italia.

Dopo l'esordio (vincente) delle azzurre dell'hockey su ghiaccio femminile e della coppia Mosaner-Costantini nel curling, tocca al pattinaggio di figura (danza sul ghiaccio, artistico e singolo femminile), oltre al ritorno proprio di Mosaner-Costantini nella fase round robin. Ecco il programma completo.

Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi

9.55 Charlene Guignard, Marco Fabbri - Pattinaggio di figura, team event (danza sul ghiaccio, rhythm dance)

10.05 Stefania Constantini, Amos Mosaner - Curling, doppio misto (round robin)

11.35 Sara Conti, Niccolò Macii - Pattinaggio di figura, team event (coppie artistico, programma corto)

13.35 Lara Naki Gutmann - Pattinaggio di figura, team event (singolo femminile, programma corto)

14.35 Stefania Constantini, Amos Mosaner - Curling, doppio misto (round robin)

Milano Cortina 2026, dove vedere italiani oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv delle Olimpiadi sarà disponibile su Rai Sport Hd. Streaming su Rai Play, Eurosport1, Eurosport2, Dazn, Discovery Plus, Hbo Max.

 

