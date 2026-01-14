circle x black
Cerca nel sito
 

Million Dollar 1 Point Slam, vince lo sconosciuto Smith (che ha battuto anche Sinner)

Ecco chi è il tennista dilettante diventato milionario

Jordan Smith - X @AustralianOpen
Jordan Smith - X @AustralianOpen
14 gennaio 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un dilettante diventato milionario. Succede anche questo in Australia, grazie all'opportunità del Million Dollar 1 Point Slam, il torneo (ricchissimo) che ha permesso a una serie di amatori di affrontare i campioni del tennis mondiale in match da un punto, nella speranza di assicurarsi un milione di dollari australiani. Jordan Smith è riuscito a trionfare dopo aver eliminato Joanna Garland nella finalissima del torneo. Tutto dopo aver 'battuto', anche con un po' di fortuna, assi come Jannik Sinner e Amanda Anisimova lungo il percorso.

Million Dollar 1 Point Slam, chi è il vincitore

Ma chi è Jordan Smith, il vincitore del Million Dollar 1 Point Slam? Smith è un giocatore dilettante, oggi 29enne, campione dello Stato del NSW, che ha deciso di tentare la fortuna nel torneo pre-Australian Open. Ha iniziato con il tennis a 3 anni, seguito dal padre, e con questo successo incredibile ha appena guadagnato 1.000.000 di dollari australiani, equivalenti a 661.000 dollari statunitensi. Una cifra che di sicuro cambierà la sua vita. E forse, la sua carriera sportiva.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Million Dollar 1 Point Slam Jordan Smith Jordan Smith Million Dollar 1 Point Slam Jannik Sinner
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza