circle x black
Cerca nel sito
 

Minisini: "Giudicato per 20 anni se fosse giusto che facessi nuoto artistico"

Il campione del mondo: "L’Italia di oggi è quel mondo lì, nonostante si siano fatti tanti passi in avanti"

Minisini:
15 gennaio 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Ho trovato un nuoto artistico, dove io ero il maschio dello sport. Sono stato giudicato per quasi venti anni sul fatto se fosse giusto o no che un uomo facesse questo sport. L’Italia di oggi è quel mondo lì, nonostante si siano fatti tanti passi in avanti, perché i ragazzi oggi per fortuna hanno molte più possibilità di quante ne avessi io, ma c’è ancora molto da fare”. Così Giorgio Minisini, campione mondiale ed europeo nel nuoto artistico, durante il panel “Oltre il gioco, lo sport come responsabilità sociale” in occasione dell’ottava assemblea di avvio anno sociale dell’US ACLI in corso a Roma. “Quando parlo con gli allenatori - ha aggiunto -, dico sempre che i ragazzi devono cimentarsi in più attività, in più sport, o studiare, anche se sembra che possa togliergli qualcosa, invece non è così, è un valore aggiunto. Allarga la mente”. E poi ancora: “Il nuoto artistico in questo rema un po’ contro perché ti alleni otto ore al giorno e non rimane più tanto tempo, ma tutto questo l’ho capito quando ho smesso e ricominciato a studiare”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nuoto artistico sport responsabilità sociale
Vedi anche
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza