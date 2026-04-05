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Lucescu, le condizioni peggiorano: è in coma farmacologico

L'ottantenne tecnico, ex ct della Romania, è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest

L'ex ct della Romania Mircea Lucescu
L'ex ct della Romania Mircea Lucescu
05 aprile 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Peggiorano oggi, domenica 5 aprile, le condizioni di salute dell'ex ct della Romania Mircea Lucescu. L'ottantenne tecnico è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest, dove è stato indotto in coma farmacologico. Operato martedì scorso per un problema cardiaco, l'ex allenatore di Inter e Brescia ha manifestato una nuova insorgenza di gravi aritmie nella notte, con conseguente aggravamento del quadro clinico. Lucescu aveva lasciato l’incarico di ct della Romania per motivi di salute, dopo essere comunque andato in panchina nella semifinale dei play-off mondiali persa contro la Turchia.

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