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Tardelli contro Cannavaro e Totti: "Difendono Infantino e un Mondiale truccato"

L'ex centrocampista azzurro ha parlato del comunicato pubblicato dagli ex azzurri in difesa del presidente Fifa

Marco Tardelli - Ipa/Fotogramma
Marco Tardelli - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2026 | 21.24
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Marco Tardelli choc contro Fabio Cannavaro e Francesco Totti. L'ex centrocampista dell'Italia, eroe del trionfo azzurro a Spagna '82 e oggi opinionista Rai, ha criticato fortemente la lettera scritta dagli ex campioni del mondo del 2006 a sostegno del presidente della Fifa Gianni Infantino, al centro delle critiche per il suo tentativo, fallito, di 'privatizzare' i Mondiali.

"Vorrei dire qualcosa su alcune leggende che hanno espresso un parere favorevole su Infantino, dicendo che è stato bravissimo in questi dieci anni con un comunicato fatto probabilmente non da loro", ha detto Tardelli a La Domenica Sportiva, "sto parlando di Cannavaro, che per me è stato il capitano della nostra Nazionale e ha accettato un comunicato fatto non da lui. Ritengo questa cosa ingiusta, non per noi ma per i ragazzi che hanno visto un Mondiale incredibile. Bruttissimo, truccato".

"I falli dell'Argentina, le regole cambiate, gli Hydration Break. Tutti hanno accettato le regole di Infantino e questo è quello che mi stupisce di più", ha spiegato Tardelli, "ha ricevuto solidarietà da parte di tutti. Ci fosse stato ancora Maradona in Argentina sarebbe successa la fine del mondo in Argentina. È stata davvero una brutta cosa e penso che rivalutino il tutto".

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