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Mondiali 2026, al via allo stadio Azteca: Messico in discesa con il Sudafrica a 1,40 su Sisal.it

Stadio Azteca, Messico - (Ipa)
Stadio Azteca, Messico - (Ipa)
10 giugno 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Mondiale 2026 si apre al leggendario Stadio Azteca di Città del Messico, dove va in scena la partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. La Tricolor messicana è alla sua nona partecipazione consecutiva, mentre i sudafricani ritornano dopo 16 anni, l’ultima presenza risale infatti al 2010 quando ospitarono il torneo e puntano a superare per la prima volta la fase a gironi, traguardo ancora mai raggiunto. Il pronostico degli esperti di Sisal pende nettamente dalla parte del Messico, imbattuto da otto partite di fila con sei vittorie e due pareggi e avanti a 1,40. Dall’altra parte, il Sudafrica non vince da 5 gare di fila, l’ultimo successo risale al dicembre scorso quando, in Coppa d’Africa vinse con lo Zimbabwe, il successo balza così a 9,00 con il pareggio a 4,50. Nei precedenti incontri tra le due Nazionali - dove il Messico conduce con 2 vittorie contro 1 vittoria dei Bafana Bafana e 1 pareggio – entrambe sono andate a segno, ipotesi meno probabile in questa sfida con il Gol a 2,50 contro l’1,48 del No Gol.

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Il Mondiale può essere un’occasione di riscatto per Santiago Gimenez, l’attaccante del Milan che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio in rossonero, segnando appena un gol in 18 presenze: probabilmente non partirà titolare ma la sua rete è un’opzione concreta, a 2,50. Il punto di riferimento dell’attacco messicano è però ancora Raul Jimenez, nonostante i 35 anni d’età: 127 presenze e 44 gol con la nazionale, arriva da una stagione positiva al Fulham ed è il primo candidato al gol, a 2,40. Occhio a Gilberto Mora, centrocampista del Tijuana che non ha ancora compiuto 18 anni e che sarà il giocatore più giovane del torneo: un suo assist nel match è proposto a 4,00. Nel Sudafrica spicca Lyle Foster che milita in Premier League nel Burnley, ha segnato appena 3 reti in stagione ma si presenta come il principale riferimento offensivo dei sudafricani, il suo gol è a 7,50.

Insieme a Repubblica Ceca e Corea del Sud, le due squadre compongono il Girone A del Mondiale, e il Messico la fa da padrone assoluto, con la vittoria nel raggruppamento a 1,72, seguito dai cechi a 4,25, i coreani a 5,00 e gli africani, ultimi a 16,00. Il Messico ha ottenuto i suoi migliori risultati nelle due precedenti occasioni in cui ha ospitato il torneo, raggiungendo i quarti di finale nel 1970 e nel 1986: ripetersi in questa edizione è un’ipotesi a 5,00, più lontano l’obiettivo semifinale, a 12,00.

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Mondiale 2026 Stadio Azteca Messico Sudafrica Girone A
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